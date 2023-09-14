محافظ سوهاج يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تقيّم حاليًا المشروعات المقدمة من المواطنين، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وتذليل أية معوقات، حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة التخطيط، والاتصالات والبيئة، ومحافظة سوهاج.

ضرورة دعم كافة المشروعات المتقدمة

وأكد محافظ سوهاج، ضرورة دعم كافة المشروعات المتقدمة حتى التي لن يحالفها التوفيق في الاختيار، وتقديم الدعم والمشورة لها ليتتمكن من العودة مرة أخرى فى المستقبل، والعمل على تحقيق الاستفادة من كافة المشروعات المتقدمة.

28 مشروعا مكتملة

يذكر أن عدد المشروعات المكتملة بلغ 28 مشروعا (3 مشروعات كبيرة الحجم - مشروعين متوسطين - 3 مشروعات مرتبطة بمبادرة حياة كريمة - 14 مشروعا للشركات الناشئة - 3 مشروعات في المبادرات المجتمعية - 3 مشروعات مرتبطة بالمرأة وتغير المناخ، وستنتهي اللجنة من التقييم واختيار 13 مشروعا من بين المتقدمين وإرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائي وإعلان الفائزين.