5 ميداليات حصيلة جامعة سوهاج في أسبوع شباب الجامعات المصرية الـ13

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل ختام أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر الذى نظمته جامعة حلوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ونخبة من رؤساء الجامعات وممثلي الوزارات المختلفة.

فعاليات الحفل الختامي

واُفتتحت فعاليات الحفل الختامى لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي لكافة الأنشطة والفعاليات التي تمت خلال الأسبوع، الي جانب عددًا من العروض الفنية والموسيقية.

كما كرم الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال الحفل الوفود المتميزة المشاركة بالأسبوع و الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى، وتسليمهم الدروع والميداليات، تشجيعاً وتقديراً للجهد المبذول بكفاءة عالية خلال فعاليات الأسبوع.

وأكد الدكتور حسان النعماني ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي أهمية قصوى بتنمية مهارات الشباب المصري، من خلال دعمه اللامحدود لتنظيم مثل هذه الملتقيات الطلابية، والتي تهدف الي صقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم الابداعية، موضحاً ان فعاليات الأسبوع شهدت لأول مرة مشاركة مميزة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى العديد من الألعاب الرياضية والهوايات المختلفة.

انتهاء فاعليات اسبوع شباب الجامعات

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة حصدت 5 ميداليات متنوعة ذهبية وفضية وبرونزية في ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية، وذلك في الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية. .