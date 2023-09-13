بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات مياه شرب في قرى سوهاج بتكلفة 13 مليون جنيه

وقع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة «مصر الخير»، بروتوكول تعاون، لمد شبكات بطول 4.4 كم بقرية الصوامعة شرق، ومد شبكات بطول 1.2 كم لقرية بندار الشرقية والغربية، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى جهينة الشرقية والكولا ونجع حمد، بتكلفة إجمالية 13.2 مليون جنيه، لخدمة 255 ألف نسمة، وكذلك توصيل 200 وصلة مياه منزلية للأسر الأولى بالرعاية بمراكز دار السلام وأخميم وساقلتة.

تنفيذ مشروعات بقيمة 17 مليون جنيه

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، إلى أن مؤسسة «مصر الخير» نفذت مشروع مياه شرب بقيمة 17.2 مليون جنيه خلال العام الماضي، تتمثل فى دق آبار ارتوازية بقرى المساعيد والرقاقنة بمركز جرجا وقرية الباسكية بمركز البلينا، وقرية نقنق بمركز دار السلام، والتل الزوكي بمركز طما، وغيرها من القرى.

توفير مياه نظيفة للمواطنين

واوضحت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تسعى إلى توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجا.

وفى نهاية اللقاء، سلّم مسؤولو مؤسسة «مصر الخير» درعا تذكاريا للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، لتعاونه مع مؤسسات المجتمع المدنى ودعم الاسر الاولى بالرعاية بمحافظة سوهاج.