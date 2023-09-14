«مبادرة ازرع» توعية وتدريب أكثر من 70 ألف مزارع في بني سويف

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية حملة تثقيفية وتوتوعية لصغار المزارعين ضمن مبادرة ازرع في مركز بنى سويف، وقدمت من خلالها نصائح وإرشادات لمواجهة تحديات المناخ، خاصة بالقرب من فصل الشتاء، وتستهدف الحملة أكثر من 70 ألف مزارع في بنى سويف.

وقالت مارجو مجدي، مختص التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الإنجيلية ببنى سويف، إن القافلة تضمنت التعريف بأهم الإرشادات الخاصة بزراعة القمح والمحاصيل الشتوية بشكل عام، ومنها مواعيد الري ومشكلاته، والتعامل مع الطقس المتغير من أجل الوصول لأعلى إنتاجية.

يأتي ذلك بمشاركة 19 كيانا من كيانات التحالف، وهي (جمعية مصطفي محمود - مؤسسة مصر الخير - جمعية جمال الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبو العينين الخيرية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة صناع الحياة مصر - بنك الطعام المصري - جمعية الأورمان - جمعية رسالة - مؤسسة راعي مصر للتنمية - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - مؤسسة بهية - بنك الشفاء المصري – حياة كريمة – اسقفية الخدمات – الصديقية – نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع – حياة كريمة - جمعية رعاية مرضي الكبد) بمشاركة أكثر من 3000 متطوع وموظف وتنفيذي.