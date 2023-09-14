بعد انتشار زبد البحر.. «الوطن» ترصد أسباب الظاهرة في بورسعيد

تفقد الدكتور محمد إبراهيم حسن، أستاذ مساعد ورئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، شاطئ بورسعيد، للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة الزبد الأبيض على الشاطئ بأكمله، والحصول على عينات منه من أماكن مختلفة.

وعايشت «الوطن» لحظات حصول الدكتور محمد إبراهيم، على بقايا الطحالب الخضراء من الشاطئ، والتي تحولت إلى خيوط سيلويه، ويسعى المتخصص للتعرف على ما إذا كانت الطحالب الخضراء سامة من عدمه.

الوطن ترصد لحظة الحصو ل على عينات من زبد البحر والطحالب الخضراء

وبدأت «الوطن» في رصد عملية المسح الشامل التي قام بها الدكتور محمد إسماعيل لتتبع ظاهرة انتشار زبد البحر.

وأوضح محمد إسماعيل لـ«الوطن»، أنه بالرصد اليوم تبين اختفاء الطحالب وظهور مكثف للزبد الأبيض وهو أمر معتاد بعد ظهور الطحالب التي تم تحليلها، وتبين أنها من الطحالب الخضراء الأمنة، بالإضافة إلى تأثير العاصفة دانيال على شاطىء بورسعيد، الذي تعرضت له مدن شمال وغرب مصر من بالبحر المتوسط، وهو جديد لم نعتاد عليه من حيث الشدة وأدى إلى ظهور قاع البحر، ومعه تظهر المغذيات الغنية بالنتروجين، والتي ساعدت على ازدهار الطحالب الخضراء في أعماق البحر والشاطىء.

عاصفة دانيال السبب وبحيرة المنزلة لا علاقة لها بالزبد

وقال محمد إسماعيل: عاصفة دانيال والتيارات البحرية الشديدة بدأت تفتت الطحالب مثل الخيوط، والأغشية السليوليزية إلى مخاط بفعل التيارات البحرية الشديدة، وألقى بها التيار البحري ناحية شمال شرق بورسعيد وبالتحديد في غرب تمثال ديليسبس، بسبب أن اتجاه التيار البحري الأساسي في مصر شمالي غربي جنوبي شرقي، وهو الذي ساعد في ظهور الزبد الأبيض بكميات قليلة في البداية، ثم الطحالب، ثم تكاثر الزبد الأبيض منذ 4 أيام، وخير دليل على ذلك عدم ظهور الزبد الأبيض في بورفؤاد والجميل، نافيا أن تكون بحيرة المنزلة هي السبب في التلوث، لانخفاض مستوى البحر عنها.

عودة حركة الصياد بعد هدوء دانيال

وأشار محمد إبراهيم، إلى عودة الصيادين إلى البحر بعد توقف أيام بسبب التيارات البحرية غير الملائمة للصيد.

استقاء المعلومات من الجهات البحثية

وطالب الدكتور محمد إبراهيم، المواطنين باستقاء المعلومات من الجهات العلمية البحثية، بعيدا عن الصفحات المجهولة، مشيرا إلى أنه يتم أخذ عينات من الأسماك والبحر بشكل دوري، بالاضافة إلى عينات تأخذها هيئة سلامة الغذاء وجهات أخرى.