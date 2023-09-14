زيادة الإقبال على المهنة التراثية في المنوفية.. «مكوجي الرجل» يتحدى الزمن بالحديد والنار

«ليه شغال مكوجى رجل!»، جملة استنكارية يستخدمها الكثيرون إذا اشتكى أحدهم من مجهود بذله فى عمله، رغم أن الجيل الحالى من الشباب والمراهقين لا يعرفون ماهية تلك المهنة، التى تحارب لأجل الصمود، فأصحابها يسيرون مع تيار «المكواة البخار» مع الاحتفاظ التام بمهنتهم الأم وممارستها، بل انتشارها فى محافظة مثل المنوفية، بسبب تمسك الكثير من الزبائن ما جعل أصحاب هذه المهن يستخدمون النوعين معاً فى محاولة لنيل ثقة الزبون.

عرق كثيف ناتج عن مجهود بدنى شديد يمارسه «مكوجية الرجل»، يومياً، فى مواجهة لهيب النار، أثناء استخدامهم هذه الآلة الحديدية التى مر عليها عشرات السنين، لكنها تنتشر فى القرى الريفية بسبب تعود الزبائن على كى «الجلاليب»، بهذه الآلة وتفضيلها على المكواة الحديثة.

محمد أبورخية، أحد أقدم ممارسى «مكوة الرجل»، بدأها فى عمر 13 سنة بعد أن تعلمها على يد صديق والده، وعلى مدار 50 سنة، لم يفكر يوماً فى تركها، بل أصبحت مصدر دخل الأسرة الأساسى الذى استطاع من خلاله تعليم وتربية أبنائه الأربعة، عدّد «أبورخية» مميزات مكوة الرجل، من بينها الجودة العالية فى الكى، خاصة مع الأقمشة الثقيلة والصوف والجينز، والوصول بالقماش إلى أفضل شكل فى صورته الأصلية: «وبعدين بنستخدمها رياضة، لأن وزنها تقريباً 25 كيلو فحركتها بطرق مختلفة واستخدام القدم واليدين تعتبر رياضة لكل أعضاء الجسم».

لم يتوقع أحد أقدم المكوجية فى محافظة المنوفية إقبال الزبائن: «من ساعة ما فتحت المحل سنة 1990، والزباين بتيجى عشان أكوى الهدوم بمكواة الرجل مش البخار، والمكوة دى كنت شاريها من وقت ما فتحت بـ180 جنيه»، ورغم مجهودها إلا أنها لا تختلف فى سعرها عن كى الملابس باستخدام المكواة البخار، وفى النهاية «على حسب مزاج الزبون».

علّم «أبورخية» ابنه عيد، 28 عاماً، مهنته ليستكمل المسيرة فى المستقبل ويساعده فى عمله ويحكى الابن: «الشغلانة بتكسّب كويس وقدرت أجهز نفسى وفرحى قريب كمان، ومش هسيب شغلانتى دى لأنها مطلوبة جداً».

أحمد الرقيق، يعمل منذ 50 عاماً فى «مكواة الرجل»، فهى مهنة عمره التى لا ينوى تغييرها: «طول ما فيه جلاليب بلدى عمر مكوة الرجل ما هتنقرض، الجلابية الواحدة تكلفتها تزيد على 5 آلاف جنيه ولازم تتكوى بمكوة رجل، بالرغم إن محدش بقى يعمل دلوقتى، بس الشغلانة هتستمر والناس هتتعلم لأنها مطلوبة وفيه مكسب كويس».