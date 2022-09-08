إصابة مكوجي في مشاجرة مع سائق توك توك بالوراق: «رفض يجوزه أخته»

أصيب شخص في مشاجرة بمنطقة الورّاق، اليوم، إذ اعتدى سائق توك توك على مكوجي، لرفض السائق زواجه من شقيقته، ونُقل المُصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعيّنت قوات الأمن الخدمات اللازمة عليهما، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ إلى قسم شرطة الوراق

وورد بلاغ إلى المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، من مستشفى الدمرداش بوصول مكوجي مصاب بطعنات وجروح نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، بالحادث وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من الفحص والتحريات حدوث مشاجرة بين المصاب وسائق توك توك، نقل إلى المستشفى لإصابته بجروحٍ عدة، لقيام المجني عليه الأول بسابقة التقدم لخطبة شقيقة الثاني إلا أنّه رفضه.

وذكرت التحريات أنّه في يوم الحادث، قابل الأول سائق التوك توك، وطلب التقدم لخطبة شقيقته، فرفض ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدي على بعضهما بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما، وعُيّنت الخدمات الأمنية عليهما في المستشفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

العقوبة المنتظرة على المتهمين

من جهته، أوضح أحمد شريف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الضرب في القانون المصري تتوقف على الإصابات، وتتراوح من 3 سنوات حتى 5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة التربص.