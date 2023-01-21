مصرع عامل وإصابة مكوجي في انقلاب دراجة نارية بشبين الكوم

لقي عامل مصرعه وأصيب مكوجي في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية منشأة عصام، التابعة لدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وانتقلت سيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، فيما نُقل المصاب لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث قرية منشأة عصام في شبين الكوم

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة شبين الكوم، تبين أن العامل المتوفى يدعى «ا.خ»، ويعمل في مغسلة، والمصاب «ع.ح»، ويعمل مكوجي ومصاب بكدمات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر يحمل رقم 275 شبين الكوم .

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد مصرع عامل وإصابة مكوجي في حادث انقلاب دراجة نارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الجثة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وبالعرض صرحت بدفن الجثة، وتباشر التحقيقات في الواقعة.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بقويسنا

وعلى صعيد متصل، شهد مركز قويسنا في ساعات متأخرة مساء أمس، إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة في مصرف مائي بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل المصابين إلى المستشفى، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في القضية.