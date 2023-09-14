أسعار الأدوات المدرسية بمعرض «أهلا مدارس».. دستة كشاكيل بـ45 جنيها

أقل من أسبوعين ويبدأ العام الدراسي الجديد، لذا تهتم الأسر المصرية بشراء مستلزمات المدارس المختلفة، من الزي المدرسي والأدوات المكتبية، ومع افتتاح معارض «أهلا مدارس»، اليوم الخميس، تحرص الأسر على المشاركة فيه للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي يقدمها.

«الوطن» داخل معرض «أهلا مدارس» بأرض المعارض

وخلال جولة «الوطن» بمعرض «أهلا مدارس» بأرض المعارض، أوضح فتحي أبو الفتوح، أحد العارضين، أن المعرض يخدم الأسر المصرية، ووزارة التموين تساهم بشكل كبير في توفير المعرض للعارضين بدون مقابل.

تخفيضات تصل لـ40% على الأدوات المدرسية

وقال بيتر نوار، عارض، إن المعرض يقدم كل مستلزمات المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن الأسعار مناسبة للجميع والتخفيضات تصل لـ40%.

وفيما يلي نستعرض أسعار المستلزمات المدرسية في معرض «أهلا مدارس» كالتالي:

- الكشكول بـ4.5 جنيه، والدستة بـ45 جنيها، واللوكس الكشكول الواحد بـ5.5 جنيه.

- الكراسة بـ2.5 جنيه، والدستة 20 كراسة بـ50 جنيها، واللوكس الكراسة بـ3 جنيهات.

- الزي المدرسي يبدأ من 150 جنيها.

- الكوتشي يبدأ من 100 جنيه.

- اللانش بوكس يبدأ من 20 جنيه للعادي، حتى 35 جنيها للخامة

- الشنط المدرسية تبدأ أسعارها من100 حسب الخامة والحجم.

- القلم الرصاص الدستة بـ13 جنيها، والقلم الواحد ثمنه جنيه و25 قرشا.