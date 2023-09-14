أسعار الزي المدرسي في معرض أهلا مدارس.. تخفيضات تصل لـ60%

افتتح اليوم الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، معرض «أهلا مدارس» الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر، قبل فتح المعرض أمام الجمهور، المقرر غدا الجمعة.

تخفيضات الزي المدرسي تصل لـ60%

وقبل بداية العام الدراسي الجديد بأسبوعين، حرصت وزارة التموين على عرض مستلزمات المدارس المختلفة، من الزي المدرسي والأدوات في معارض أهلا مدارس التي تنظمها سنويًا وزارة التموين وبتخفيضات تصل لـ 60.

الشنطه تبدأ من 60 جنيها والزي المدرسي بـ100

وخلال جولة «الوطن» داخل معرض أهلا مدارس بأرض المعارض، قال كريم أشرف عارض بالمعرض، إن الزي المدرسي متوفر لجميع المراحل التعليمية بسعر يبدأ من 100 جنيه، وتبدأ الشنطة المدرسية من 60 جنيها بهدف التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، والتخفيضات تصل لـ60%.

ورصدت «الوطن» أسعار الزي المدرسي، لكل مرحلة دراسية، كما حددته المديريات بجميع المحافظات، للعام الدراسي 2023-2024.

أسعار الزي المدرسي في معارض «أهلا مدارس»

- يتراوح سعر البنطلون بين 90 و120 جنيهًا وفقًا للخامة والمقاس

- يتراوح سعر المريلة بين 100 و130 جنيهًا حسب الخامة والمقاس

- يتراوح سعر القميص أو التيشرت بين 100 و140 جنيهًا وفقًا للمقاس للخامة

- يتراوح سعر الجونلة بين 85 و120جنيهًا وفقًا للخامة وللمقاس

وذلك نظرًا للتخفيضات التي تحرص عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل سنوي في معارض أهلا مدارس، والتي وصلت لـ25% على جميع الأدوات المدرسية والزي المدرسي.