كل ما تريد معرفته عن معارض أهلا مدارس 2023.. خصومات حتى 50% وسلع متنوعة

انطلقت معارض «أهلا مدارس» 2023 في جميع المحافظات، تزامنا مع افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة، لتوفير جميع المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية كل ما تريد معرفته عن معارض «أهلا مدارس» 2023، في القاهرة والمحافظات.

أفرع وأجنحة معارض أهلا مدارس 2023

تحتوي معارض أهلا مدارس 2023، المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على عدد كبير من الأفرع، أهمها معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة، بالإضافة إلى 108 أفرع بالمدن الرئيسية، والتي تنقسم إلى:

- 32 شادرًا بالمراكز.

- 84 قافلة متجولة.

- 427 سلسلة مكتبات.

وأما المعرض الرئيسي بالقاهرة فيضم وحده 178 جناحًا، تنقسم إلى:

- 70 جناحًا للأدوات المكتبية.

- 20 جناحًا للمواد الغذائية.

- 20 جناحًا للأحذية.

- 30 جناحًا للملابس.

- 38 جناحًا آخر.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد المعارض بالمحافظات 58 معرضًا، وإجمالي عدد المعارض الفرعية يبلغ 108 معارض، فضلًا عن 64 قافلة في المحافظات المختلفة.

توفير السلع بالتقسيط

وتحتوي معارض «أهلا مدارس» 2023، على أكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون، إذ يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك بالتقسيط، بالإضافة إلى ذلك يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، وكتب خارجية، مع توفير نظارات طبيعة وعيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.

وبجانب كل تلك المستلزمات، ذكر الدكتور علي المصيلحي، أنه سيتم تقديم العديد من السلع الأساسية المخفضة، التي تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة، بالإضافة إلى منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين، من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل المعارض الرئيسية، وذلك للتيسير على المواطنين.

خصومات تصل إلى 50%

وأشار الوزير، إلى أن مبادرة «أهلا مدارس» تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معارضها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المستلزمات الدراسية في المعارض بجميع المحافظات.

أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات

وأصبحت معارض أهلا مدارس 2023، متاحة في العديد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المعرض الرئيسي الذي تم افتتاحه اليوم بمنطقة أرض المعارض في القاهرة، وهي كالتالي:

- معرض بمبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، وعدد من الميادين الرئيسية بالمحافظة.

- كفر الشيخ: منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.

- القليوبية: بنها شارع فريد ندا «الأهرام».

- القليوبية: شبرا الخيمة ميدان المؤسسة.

- بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- الأقصر: السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

- الأقصر: شارع البحر بوسط مدينة إسنا.

- الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر.

- مطروح: الحمام - العلمين.

- مطروح: سيدي براني - النجيلة.

- الوادي الجديد: شارع النبوى المهندس بالخارجة.

- الوادي الجديد: ميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة البحر الأحمر: شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- البحيرة: تضم 42 معرض أهلا مدارس، منتشرة في الميادين الرئيسية وداخل القرى في مدن كفر الدوار - دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص.