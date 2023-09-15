«الأغذية العالمي»: تقديم مساعدات إلى 100 ألف متضرر من فيضانات ليبيا

يعتزم برنامج «الأغذية العالمي»، في المستقبل القريب تقديم مساعدات غذائية شهرية إلى 100 ألف شخص متضر من الفيضانات في ليبيا لمدة 3 أشهر، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.

البحث عن ناجين في ليبيا

وانتشلت فرق الحماية المدنية الجزائرية، 5 جثث من تحت الأنقاض بمدينة درنة شرق ليبيا، التي تعرضت لـ«العاصفة دانيال» التي خلفت عددا كبيرا من الضحايا، مشيرة في بيان، إلى استمرار عملية البحث من جانب عناصرها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ضحايا العاصفة دانيال في درنة

وفي مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»، قال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، إن عدد القتلى في المدينة المنكوبة قد يزيد على 20 ألفا.

وفي وقت سابق، ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة على إثر «العاصفة دانيال» إلى 11 ألف و300 قتيل، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وفقا لما أعلنه «الهلال الأحمر» الليبي.