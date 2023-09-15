رئيس بلدية درنة: عدد ضحايا العاصفة دانيال قد يصل إلى 20 ألفا

توقع رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي أن يصل عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة لأكثر من 20 ألفا لافتًا في تصريحات لشبكة سكاي نيوز إلى أنهم لم يستطيعوا مواجهة الموقف بإمكانياتهم التي كانت تسبق العاصفة والسيل الجارف.

تقديرات القتلى ترجع لكثافة مناطق الكارثة

وأوضح أن تقديرات وصول القتلى لـ20 ألف يرجع للحسابات التي بنيت على كثافة السكان في المناطق المنكوبة.

وكان الهلال الأحمر الليبي، قد أعلن أخر حصيلة للقتلى مساء الخميس مشيرًا أن حصيلة القتلى من جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، ارتفعت إلى 11300 قتيل، في وقت تستمر جهود إنقاذ العالقين في المدينة المنكوبة.

هناك 10 آلاف مفقود في درنة

وأكد مرعي الدرس الأمين العام للهلال الأحمر الليبي أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود في درنة حتى الآن، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وتسبب العاصفة دانيال في زيادة كمية الأمطار مما أدى لانهيار سدين في مدينة درنة الليبية تسببا في وقوع آلاف القتلى والمصابين وتشريد الآلاف.