برلماني ليبي: الأوضاع في درنة.. كارثية

حذر النائب الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب الليبي من خطورة الوضع في في مدينة درنة، واصفًا إياه بالكارثي لأن 35% من المدينة مُدمر بالكامل.

وأوضح في لموقع «ليبيا برس» أن جثث القتلى قذفتها الأمواج إلى التميمي متوقعًا أن تصل إلى الشواطئ المصرية.

عدد الضحايا في ليبيا

وتوقع الهلال الأحمر الليبي وصول عدد الجثث التي جرفتها مياة الفيضان للبحر لـ 2000 جثة وأن عدد الوفيات تجاوز 11 ألفًا والمفقودين وصلوا قرابة 20 ألفًا.

الداخلية الليبية: روائح تحلل من الجثث المنتشرة في شوارع المناطق المنكوبة

وذكر مالك مرسيط الناطق باسم مركز طب الطوارئ، أن هناك جثامين تطفو حتى الآن على شواطئ مدينة درنة، بينما تستكمل فرق الإنقاذ عملها من أجل انقاذ العالقين وانتشال جثث الضحايا لدفنها مع انتشار رائحة تحلل الجثث في بعض المناطق بمدينة درنة حيث انبعث روائح تحلل من الجثث المنتشرة في شوارع المناطق المنكوبة حسبما ذكر محمد الشريف مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية محمد الشريف في تصريحات للعربية.