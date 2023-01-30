تردد قناة كراميش الجديد 2023 على القمر الصناعي نايل سات

أعلنت قناة كراميش ترددها الجديد مع بداية عام 2023، والتي تختص بإذاعة الأناشيد الغنائية المختلفة والبرامج الكرتونية للأطفال في معظم دول العالم والوطن العربي.

وفي السطر التالية، نستعرض تردد قناة كراميش الجديد 2023، لمتابعة البرامج والأناشيد المختلفة عبر شاشاتها.

تردد قناة كراميش الجديد 2023

وجاء تردد قناة كراميش الجديد 2023 على النايل سات كما يلي:

التردد: 11603 أو 11315 أو 11390 .

معدل الترميز: أفقى.

الاستقطاب: 27500.

معامل الخطأ:3/4.

وفيما يلي نعرض تردد بعض قنوات الأطفال:

تردد قنوات الأطفال 2023

تردد قناة سمسم الجديد:

تردد قناة سمسم 2023 على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11334 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أجيال الفضائية 2023

تردد قناة أجيال الجديد على نايل سات:

التردد: 12149 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سات 7 كيدز الفضائية الجديد

تردد قناة سات 7 كيدز 2023 على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .