محطة «تحيا مصر» في ميناء الإسكندرية تستقبل السفن العملاقة (فيديو)

نشرت وزارة النقل، فيديو جديد خاص بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، مشيرة إلى استمرار استقبال السفن العملاقة بالمحطة.

وذكرت «النقل»، أن موقع المشروع يتوسط الحوض المائي لميناء الإسكندرية القديم، وتأتي أهميتها في إطار خطة مصر للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، مؤكدة أنه تم تنفيذ المحطة باتباع المعايير العالمية المتعارف عليها، بما يحقق زيادة الدخل القومي بالعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل متميزة للشباب.

طاقة استيعابية تصل لـ1.5 مليون حاوية

ويتكون مشروع محطة «تحيا مصر» من ساحات أرصفة الحاويات بطول 1900 متر، منها ساحة الفحص المشترك والمنطقة الإدارية والفنية، ويشتمل على ساحة أرصفة البضائع العامة والسيارات بطول 630 متراً.

كما تشمل محطة تحيا مصر على أوناش بطاقة استيعابية تبلغ 1.5 مليون حاوية، وساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول.

تداول 15 مليون طن بضائع سنوياً

وبحسب الفيديو المنشور على صفحة وزارة النقل، فإن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة، وييلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2450 متراً طولياً لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، كما أنها تعمل بها أيادٍ مصرية بنسبة تزيد عن 95% وتوفر 1500 وظيفة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة.