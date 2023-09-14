«النقل»: بنية تحتية لربط محطة تحيا مصر بشبكة السكك الحديدية

نجحت محطة تحيا مصر «متعددة الأغراض» بميناء الإسكندرية، في استقبال أكبر السفن العملاقة خلال فترة وجيزة من افتتاحها رسميا، وآخرها استقبال السفينة «PANAGIA KANALA» وهي أول سفينة بضائع عامة على رصيف المحطة، فهي ذكية خضراء تعمل بأفضل الوسائل الحديثة في شحن وتفريغ وتداول البضائع.

نقل البضائع إلى الموانئ الجافة

أكد تقرير لوزارة النقل، أنّه جار عمل البنية التحتية في المحطة لربطها بشبكة السكك الحديدية، موضحة أنّ الربط يسهم في نقل البضائع إلى المواني الجافة في مصر، والمحطة تشتمل على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.

وعلّقت الدكتورة داليا يونس، وكيل كلية النقل الدولي واللوجيستيات، على نجاح المحطة في فترة وجيزة، قائلة: «حرصت الدولة على تنفيذ محطة تحيا مصر متعددة الأغراض وفق المواصفات والمعايير العالمية»، موضحة أنّ المحطة صُممت في إطار جعل مصر مركزا عالميا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أنّ المحطة في ميناء الإسكندرية وهو أحد وأبرز المواني البحرية في مصر، والذي تعمل الدولة حاليا على تطويره، مؤكدة أنّ المحطة يمكنها من استقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

- أطوال أرصفة المحطة تقدر بنحو 2450 مترا طوليا.

- يمكنها استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.

- أقصى عمق يصل إلى 17.50 متر.

- تعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%.