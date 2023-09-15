طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة وهدوء أمواج البحر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، موضحة أنه مستقر نسبيا تزامنا مع انتهاء عاصفة دانيال، التي ضربت عدة مناطق في البلاد على مدار 3 أيام، قادمة من ليبيا، وتسببت في نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم غياب الأمطار، بالإضافة إلى هدوء الأمواج التي تصل إلى 1.5 متر، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضا نسبيا، العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سرعة الرياح في الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء مع نشاط رياح ملحوظ وتبلغ سرعتها 28 كيلومترا في الساعة، مع اعتدال حركة الأمواج.

حالة البحر مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم أيضا بحالة البحر، والتي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو ما يمكن معه نزول البحر بشكل طبيعي مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، ومعرفة لون الرايات على الشاطئ المتجه إليه المواطنين قبل النزول.