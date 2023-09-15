حالة الطقس اليوم بعد انتهاء العاصفة دانيال.. حار نهارا على القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، موضحة أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكشف لكم «الوطن» عبر السطور التالية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تحدث مجموعة من التقلبات الجوية، أبرزها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وبينت هيئة الأرصاج الجوية درجات الحرارة اليوم، والتي أتت كالتالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 27 درجة.