الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية بالمحافظات بعد انتهاء العاصفة دانيال

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات، وتشير التوقعات إلى تعرض المحافظات لـ3 ظواهر جوية بعد انتهاء العاصفة دانيال، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى في القاهرة 33 درجة.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات القادمة في المحافظات، حيث تشهد الطرق الرئيسية والفرعية تكون الشبورة المائية من الساعة 4 صباحا حتى 7 صباحا، مع تأثير ظاهرة الرياح المثيرة الرمال والأتربة، وحذرت الأرصاد سائقي المركبات وطالبتهم بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

3 ظواهر جوية تؤثر على المحافظات

وتشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية بورسعيد، السويس، الإسماعيلية» تكون الغيوم الجزئية على فترات متفاوتة على مدار اليوم، على أن يكون الطقس مشمس على باقي محافظات الجمهورية.

وتزداد سرعة الرياح، إذ سجلت أقصى سرعة في جنوب سيناء 40 كيلو متر في الساعة وفي شمال الصعيد سجلت 32 كيلو متر في الساعة، وعن حالة الأمواج فى البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وبلغ ارتفاعها 1.5 متر، وتكون شمالية غربية وفي البحر الأحمر معتدلة تصل إلى 2.25 متر، وتكون شمالية غربية.