بسنت شوقي تعليقا على فقدان وزنها: «عملت دايت سنة ونص»

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفقدان كبير في الوزن لفتت الأنظار على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم «فوي فوي فوي»، الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في إحدى السينمات التي تقع في منطقة السادس من أكتوبر.

بسنت شوقي تكشف سبب خسارتها للوزن

وعن هذا الأمر قالت الفنانة بسنت شوقي في تصريحات لـ«الوطن»: «طبعا هيقولوا إني نحتة وعاملة عمليات بس الحقيقة إن عاملة دايت بقالي سنة ونص نفسي أكل بيتزا بقي».

وتابعت الفنانة بسنت شوقي، أنها كانت ترغب في خسارة وزنها لتظهر بشكل أفضل، وليس لأي سبب آخر، وهذا كان سبب التزامها كل هذه الفترة.

يذكر أن الفنانة بسنت شوقي قد احتفلت بالعرض الخاص لفيلم «فوي فوي فوي» الذي تظهر من خلاله ضيفة شرف في الفيلم الذي يقدم بطولته زوجها الفنان محمد فراج، ويشاركه عدد آخر من الفنانين من بينهم نيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد عبد العظيم وأمجد الحجار وطه دسوقي وآخرين.