بسنت شوقي ترد على شائعة انفصالها عن محمد فراج: «مش عارفة عايزين مننا إيه»

ترددت كثير من الشائعات الفترة الماضية عن انفصال الثنائي الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، لكن ظهورهما سويا أمس، في العرض الخاص لفيلمهما الجديد «فوي فوي فوي» نفى كل الشائعات.

وعن هذا الأمر، قالت الفنانة بسنت شوقي في تصريحات لـ«الوطن»، «أنا مش عارفة الناس مركزين مع العيلة، كأن مفيش غير عيلتنا، وفعلا مش عارفة أيه السبب بس في الآخر اللي يقول يقول».

وتابعت الفنانة بسنت شوقي: «احنا مش هنخلص من كلام الناس، ومش هينفع خالص إن أقعد أركز في أيه اللي بيتقال ولا بتأثر، القريبين عارفين حقيقة إنها شائعات، واحنا عارفين فهعملهم ايه؟ مبردش».

بسنت شوقي تدعم محمد فراج في العرض الخاص لـ «فوي فوي فوي»

يذكر أن الفنانة بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج، احتفلا بالعرض الخاص لفيلم «فوي فوي فوي» في إحدى السينمات التي تقع في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور ابطال الفيلم، منهم بيومي فؤاد وأمجد الحجار ومحمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.