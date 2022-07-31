بسنت شوقي تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل دوبامين

انتهت الفنانة بسنت شوقي من تصوير باقي مشاهدها في مسلسل دوبامين، الذي تشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم ريم مصطفي وتم تصويره على مدار عدة أشهر.

وكشفت الفنانة بسنت شوقي فى تصريحات خاصة لـ الوطن، أنها تقدم شخصية مختلفة ومميزة خلال مسلسل دوبامين وأن الشخصية التي تقدمها هي الأقرب لشخصيتها الحقيقية.

بسنت شوقي تنتهي من تصوير دوبامين

وتدور فكرة مسلسل دوبامين حول مشاكل السوشيال ميديا ومدى تحكمها في الأشخاص الآن والتأثيرات السلبية لها، وذلك من خلال أبليكشن تدور حوله فكرة العمل يتحكم في الأفراد.

يذكر أن مسلسل دوبامين يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ريم مصطفي ومحمد كيلاني وبسنت شوقي وباسل الزارو ومروان يونس وتيام مصطفي قمر وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أعمال بسنت شوقي

وتشارك الفنانة بسنت شوقي، خلال هذه الفترة فى فيلم أهل الكهف وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح ومحمود حميدة ومحمد فراج وغادة عادل وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر واخراج شريف عرفة.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت بها الفنانة بسنت شوقي فكان مسلسل لحم غزال الذي تم تقديمه رمضان 2021، وشاركت فيه بجانب غادة عبد الرازق ووفاء عامر وشريف سلامة ومي سليم ومحمد شاهين وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.