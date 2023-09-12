بسنت شوقي لـ«الوطن»: «بخاف من فكرة الإنجاب.. والناس بتدعيلي يرزقني بتوأم»

قالت الفنانة بسنت شوقي، زوجة الفنان محمد فراج، إنّ من أكثر الأشياء التي تخاف منها في الحياة هي فكرة الإنجاب.

بسنت شوقي تكشف سبب تأخر الانجاب

وأضافت بسنت شوقي، لـ«الوطن»: «بترعب من الموضوع لما بتخليه، بخاف أوي وبشوف فيديوهات على يوتيوب حتى لو كارتون بحس إني مرعوبة».

وأكدت أنّ هذا لم يكن سبب تأجيل إنجابها من زوجها الفنان محمد فراج، مضيفة: «دي حاجة بتاعة ربنا عمري ما هعمل كده.. بس أنا الفكرة نفسها بخاف منها، والناس طول الوقت بتدعيلي إن ربنا يرزقني بتوأم.. وبقولهم حرام عليكم لأن أنا أصلا بحب النوم أوي تخيلوا يجيلي طفلين مش هنام خالص».

حضور بسنت شوقي العرض الخاص

وحضرت الفنانة بسنت شوقي، العرض الخاص لفيلم «فوي فوي فوي»، بالإضافة إلى الفنانة إنجي المقدم، وطه دسوقي، وزوجته.