«السياحة»: حصر الشركات العاملة بدون ترخيص في الإسكندرية الأحد المقبل

قال حسام الحلو، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة، إن لجان وزارة السياحة والآثا ستبدأ من بعد غدًا الأحد ولمدة 10 أيام في المرور على شركات السياحة بالمحافظة، وذلك لتحديث واستكمال بياناتها، وأيضًا لحصر الكيانات التي تعمل بالسياحة دون ترخيص، والتي تضر بمصالح المواطنين المصريين.

كيانات تنظم الرحلات السياحية والحج والعمرة دون ترخيص

وأضاف «الحلو» خلال المنشور الدوري الذي أرسله لكافة شركات السياحة الموجودة في الإسكندرية والبحيرة، أن الجولات التي تنفذها لجان وزارة السياحة والآثار لحصر الكيانات التي تعمل دون ترخيص تأتي في إطار التعاون بين غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة، مطالبًا كافة الشركات بالتعاون مع تلك اللجان وتسهيل عملها، إذ أن هذا الأمر يصب في مصلحة الجميع.

إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة

وفى نفس السياق أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن الجولات التى تقوم بها لجان الوزارة للتفتيش على الكيانات غير الشرعية، تأتي في إطار إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة، والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بكافة المحافظات السياحية المصرية.