«السياحة»: لجنة لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية في جنوب سيناء

أوفدت وزارة السياحة لجنة إلى محافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات غير الشرعية التي تنظم بعض البرامج والأنشطة المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته.

ضبط 84 كيانا غير شرعي واتخاذ الإجراءات القانونية

ومن جانبها، قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إن اللجنة استهدفت مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وأسفرت أعمالها عن ضبط 84 مقرا لكيانات غير شرعية، منها 33 كيانا تزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، و27 كيانا آخر يزاول ذات العمل ولكن من داخل بعض المنشآت الفندقية، إضافة إلى 24 كيانا غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إدارياً من قبل الوزارة وقام أصحابها بفض الأختام الموضوعة عليها.

إيفاد حملات تفتيشية جديدة بكل المحافظات

وقام أعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات السياحية المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل فى النشاط السياحى خلال المدة السابقة حرصاً منها على حقوق الدولة.

وأضافت أنه تم أيضاً تنفيذ قرارات غلق لـ13 مقرا أخرى سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة، وبمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، كما تم أيضاً ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانوناً حيال تلك المخالفة.

ومن المقرر أن يتم إيفاد حملات تفتيشية أخرى موسعة خلال الفترة المقبلة بكافة المحافظات السياحية من أجل رصد وضبط مثل هذه الكيانات الغير شرعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.