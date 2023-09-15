موعد مباراة القمة الجديد بين الأهلي والزمالك في الدوري بعد تأجيلها

كشفت رابطة الأندية المحترفة عن الموعد الجديد لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الكروي الجديد 2023-2024، وذلك بعد تأجيلها من الجولة العاشرة.

وقررت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي والزمالك في القمة عند تمام السابعة مساء يوم 15 فبراير 2024، على استاد القاهرة الدولي، بعدما كان محددا أن تقام الجولة العاشرة بالكاملة بنهاية شهر ديسمبر.

وسيلعب النادي الأهلي مباراته الافتتاحية في الدوري الممتاز للموسم الجديد أمام المصري البورسعيدي يوم 19 سبتمبر الجاري، في حين يواجه الزمالك نظيره بيراميدز يوم 21 من الشهر ذاته بالجولة الأولى أيضا.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز

مباريات الاثنين 18 سبتمبر 2023.. طلائع الجيش - البنك الأهلي (7:00 مساء)

مباريات الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

زد - الإسماعيلي (4:00 عصرا)

الأهلي - المصري (7:00 مساء)

مباريات الأربعاء 20 سبتمبر 2023

الداخلية - إنبي (4:00 عصرا)

المقاولون العرب - بلدية المحلة (7:00 مساء)

سموحة - الجونة (7:00 مساء)

مباريات الخميس 21 سبتمبر 2023

فاركو - فيوتشر (4:00 عصرا)

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا (7:00 مساء)

بيراميدز - الزمالك (7:00 مساء)