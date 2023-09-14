تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. اعرف الموعد

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة بشأن نقل المباراة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشبكة قنوات «بي إن سبورتس»، مما أثار تساؤلات الجماهير حول تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة، ومعرفة القنوات التي تذيع المباراة المرتقبة.

وتستعرض لكم «الوطن» عبر السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة، في كأس السوبر الإفريقي، التي تقام غدًا الجمعة 15 من سبتمبر الجاري، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

ومن المقرر حتى الآن أن يتم نقل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، عبر شبكة قنوات «بي إن سبورت»، إذ تعد هي الناقل الحصري لكافة بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتلك حقوق نقل المباراة، وفقًا للاتحاد الإفريقي لكرة القادم «كاف»، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 6، وترددها كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات التردد 11013.

- معدّل الاستقطاب: أفقي.

- معدّل الترميز: 27500.

- معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

- إشارة إرسال البث:DVB-S2.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري عبر بيان رسمي نشر على موقع النادي الإلكتروني، عن الطاقم التحكيمي الذي اختارته «الكاف» لإدارة مباراته أمام النادي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، ومن المقرر أن يتولى الحكم الجابوني بيير أتشو مهمة تحكيم المباراة، بينما سيكون كل من: الحكم الجابوني بوريس ديتسوجو، والحكم الكاميروني كارين فومو، والحكم السنغالي عيسى سي، حكماء رابعين في الملعب، وستحتوي المباراة على تقنية الفيديو «الفار»، وسيكون الحكم المغربي عادل زوراق مساعدًا للحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس في متابعة اللقاء عبر تلك التقنية.