عاجل.. مفاجأة في قائمة الأهلي أمام اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن هناك بعض الأسماء المرشحة للخروج من قائمة الأهلي النهائية في السوبر الأفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقررة إقامتها غدا الجمعة، على استاد الملك فهد بمدينة الطائف بالسعودية، إذ تنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على أن تكون القائمة النهائية 18 لاعبًا، وبالتالي سيجري استبعاد 5 لاعبين من القائمة التي غادرت إلى السعودية.

أكد «شوبير» في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر راديو «أون سبورتس»، أن هناك أسماء مرشحة للخروج من القائمة النهائية، ولم يتم استبعادها بشكل رسمي، لكن ربما تكون هي الأقرب للخروج من القائمة النهائية التي تضم 18 لاعبًا.

وكشف عن أن القائمة ستضم حارسين فقط وهما محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وسيتم استبعاد مصطفى مخلوف من قائمة الـ18 لخوض المباراة.

أوضح أن باقي المرشحين للخروج هم، أحمد كوكا ومحمد الضاوي «كريستو» وكريم الدبيس وطاهر محمد طاهر.

واختتم أن من ضمن الأسماء المرشحة أيضا للخروج بسبب عدم الجاهزية الفنية الوافد الجديد الفرنسي أنتوني موديست.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم، على ملعب الملك فهد، بمدينة الطائف بالسعودية، استعدادًا لخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقررة إقامته في التاسعة مساء غد.