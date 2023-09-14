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عاجل.. «كاف» يكشف مفاجأة في قيد موديست بقائمة الأهلي للسوبر الأفريقي

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
02:00 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
موديست

موديست

كشف مصدر داخل لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن مفاجأة بشأن عدم السماح لـ أنتوني موديست مهاجم الأهلي، بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، غدا.

موقف موديست من المشاركة في السوبر الأفريقي

وقال المصدر لـ«الوطن سبورت» بأن النادي الأهلي اصطحب الفرنسي معه إلى السعودية وهو يعلم بأنه لا تحق له المشاركة أمام اتحاد العاصمة، بسبب قيده بعد يوم 31 أغسطس، وقيد اللاعب في القائمة الأفريقية خلال شهر سبتمبر الجاري. 

وشدد المصدر على حدوث تواصل من جانب مسؤولي النادي الأهلي، أمس، بشكلٍ شفوي، من أجل خوض اللاعب المباراة، إلا أنه جرى التأكيد أن اللوائح واضحة وأن مسألة خوض اللاعب المباراة شبه مستحيلة. 

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