كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.. المصروفات ورابط التسجيل ومواعيد الكشف الطبي

أعلنت كلية زراعة سابا باشا بجامعة الإسكندرية عن تفاصيل تقديم طلاب المستوى الأول للعام الجامعي 2023-2024، وتشمل المصروفات ورابط التسجيل الإلكتروني والأوراق المطلوبة ومواعيد الكشف الطبي.

رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني في كلية زراعة الإسكندرية

تعد الخطوة الأولى هي التسجيل الإلكتروني ورفع المستندات على المنظومة الإلكترونية للجامعة (MIS)، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط هـنـا

2 - بعد الدخول سيظهر للطالب كود الطالب، قم بإدخال الرقم القومي كلمة السر.

3- اختيار مستندات ملف الطالب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية زراعة الإسكندرية

يقوم الطالب برفع المستندات التالية بالمنظومة:

- شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- بطاقة الرقم القومي للطالب.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- بطاقة الترشيح للقبول بالكلية.

- نموذج 6 جند ونموذج 2 جند للطلاب الذكور مواليد 2004 وما قبلها.

- صور شخصية 4*6.

- بعد الانتهاء من رفع المستندات يقوم الطالب بطبع استمارة تسجيل البيانات الإلكترونية الخاصة به.

مصروفات كلية الزراعة جامعة الإسكندرية

ويأتي في المرحلة التالية، توجه الطالب إلى الكلية لإجراء الكشف الطبي ودفع المصروفات الدراسية المقدرة بمبلغ «2663 جنيها إناث - 2673 جنيها للذكور»، من خلال فيزا بنكية بالكلية ومنافذ التحصيل الخارجية.

خطوات ومواعيد الكشف الطبي

في الخطوة الثالثة يسلم الطالب الملف إلى إدارة شئون الطلاب، ومرفق معه ملف بلاستيك أخضر أو أزرق اللون للذكور، وأحمر أو أبيض للإناث، ويحتوي على أصل المستندات السابق رفعها بالمنظومة واستمارة تسجيل البيانات الإلكترونية للطالب وإيصال دفع المصاريف الدراسية و8 صور شخصية»، وذلك طبقا للتوزيع الأبجدي وفي المواعيد التالية:

- الحروف من (أ إلى ت) السبت 2023/9/16.

- الحروف من (ج إلى س) الأحد 2023/9/17.

- الحروف من (ش إلى ل) الاثنين 2023/9/18.

- الحرف (م) الثلاثاء 2023/9/19.

- الحروف من (ن إلى ي) الأربعاء 2023/9/20.

- التخلفات لمن لم يتمكن بالحضور في موعده الخميس 2023/9/21.