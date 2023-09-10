مصروفات كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2023 «انتظام وانتساب»

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية مصروفات الكلية للطلاب الجدد في كافة الأقسام الحكومية، وهي المصروفات الأساسية ويضاف عليها أسعار البرامج الخاصة لطلابها، وذلك للعام الجامعي 2023 – 2024 لطلاب الانتظام والانتساب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل مصروفات كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2023 لكافة أقسام الكلية، بحسب الإعلان الرسمي للكلية.

مصروفات الفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

- انتظام 2164 جنيها.

- انتساب 2988 جنيها.

- تضاف مصروفات البرامج الخاصة لطلابها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب جامعة الإسكندرية

ويتم دفع المصروفات في كلية الآداب جامعة الإسكندرية عن طريق كارت ATM، والذي يتم استخراجه من البنك الأهلي، فيما يبدأ تقديم الملفات بالكلية والكشف الطبي وفقا للجدول المحدد.

ويتم تقديم الأوراق التالية:

- بطاقة ترشيح الطالب.

- أصل شهادة الثانوية العامة معتمدة بشعار الجمهورية وعدد 2 صورة منها.

- أصل شهادة الميلاد الضوئية المائية و 2 صورة ضوئية منها، و2 صورة من الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد أسرة الطالب.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور مواليد 2005.

- نموذج 2 جند + 6 جند من القسم / المركز التابع له الطالب خاص بمواليد 2004 وما قبلها.

- 6 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، طلب الالتحاق + استمارة كشف طبي وتعطى للطالب من الكلية أثناء التقديم.