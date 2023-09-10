مصروفات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2023.. «عربي وإنجليزي وفرنساوي»

أعلنت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية المصروفات الدراسية للطلاب الجدد في القسم العام العربي، بالإضافة لشعبتي الإنجليزية والفرنسية للعام الجامعي 2023–2024 لطلاب الانتظام والانتساب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل مصروفات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2023 لكل أقسام الإنجليزي والفرنسي والعربي بحسب الإعلان الرسمي للكلية.

مصروفات الفرقة الأولى حقوق إسكندرية

- حقوق عربي: انتظام 2164 جنيها، وانتساب 2988 جنيها.

- حقوق إنجليزي: انتظام 14064 جنيها، وانتساب 14888 جنيها.

- حقوق فرنسي: انتظام 14064 جنيها، وانتساب 14888 جنيها.

شروط الالتحاق بشعبتي الإنجليزية والفرنسية

وتشترط شعبة اللغة الإنجليزية أن يكون الطالب الراغب في الالتحاق بها حاصلا على 80% من المجموع الكلي لمادة اللغة الإنجليزية، لكن يمكن السماح لطلاب مدارس اللغات الالتحاق بالشعبة بعد حصولهم على 30 من 50 درجة.

وتشترط شعبة اللغة الفرنسية أن يكون الطالب حاصلا على 80% من المجموع الكلي لمادة اللغة الفرنسية في الثانوية العامة، سواء كانت لغة أولى أو ثانية، لكن يمكن السماح للطلاب مدارس اللغات الالتحاق بالشعبة بعد الحصول على 30 من 50 درجة، وفق الموقع الرسمي للكلية.