أسعار حلاوة المولد 2023 في منافذ وزارة التموين.. تخفيضات تصل إلى 25%

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف 2023، تلك المناسبة الدينية التي تتميز بطابعها الخاص، إذ يحرص الكثير من محبي الاحتفال بتلك المناسبة على الصوم والإكثار من «الصلاة على النبي» والعديد من الشعائر الدينية الأخرى، وهناك طرق أخرى للاحتفال اعتاد عليها المصريين، وأبرزهم شراء الحلوى، ما يجعلهم يهتمون بمتابعة أسعار حلاوة المولد 2023.

وحرصت وزارة التموين على توفير علب حلوى للمواطنين في منافذها المختلفة، حرصا منها على توفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تصل إلى 25% مقارنة محلات الحلويات، لمواجهة أعباء الحياة، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار حلاوة المولد 2023 في منافذ وزارة التموين، كالتالي:

أسعار حلاوة المولد 2023 في منافذ وزارة التموين

وأعلنت وزارة التموين عن أسعار حلاوة المولد 2023 في منافذها، وجاءت الاسعار كالتالي:

أسعار علب حلوة المولد السادة

علبة سادة وزن كيلوجرام: يصل سعرها في منافذ وزارة التموين إلى بسعر 85 جنيها.

- علبة سادة لوكس وزن كيلو: ويصل سعر الكيلو لوكس إلى 100 جنيه.

- علبة سادة لوكس وزن 2 كيلو: ويصل سعر العلبة وزن 2 كيلو إلى 200 جنيه.

- علبة سادة لوكس وزن 3 كيلو: كما يصل سعر العلبة السادة وزن 3 كيلو إلى 350 جنيها.

- علبة سادة لوكس وزن 5 كيلو: فيما يصل سعر العلبة وزن 5 كيلو إلى 600 جنيه.

أسعار علب حلاوة المولد بالمكسرات

- علبة فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو: وبالنسبة لسعر علبة مكسرات 2 كيلو تصل إلى 300 جنيه.

- علبة فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو: وتصل سعرها في منافذ التموين إلى 450 جنيها.

- علبة فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.