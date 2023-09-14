بعد المولد النبوي الشريف.. موعد أول أيام شهر رمضان 2024

12 يومًا يفصلنا عن موعد المولد النبوي الشريف، وهي ذكرى يحتفل بها المسلمون في كل أنحاء العالم، ومظاهر الاحتفال به متنوعة ومختلفة، وبعد المولد النبوي، ينتظر المسلمون مناسبة دينية جديدة وهي أول أيام شهر رمضان 2024.

وبحسب ما كشفته الحسابات الفلكية، وفقًا لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فأول أيام شهر رمضان الكريم سيكون الاثنين 11 من شهر مارس عام 2024، أي قبل انتهاء فصل الشتاء بـ10 أيام تقريبًا، ويتبقى على بداية شهر رمضان الكريم حوالي 178 يومًا.

رمضان في الشتاء لأول مرة منذ سنوات

وسيكون موعد أول أيام شهر رمضان هذا العام لأول مرة في فصل الشتاء بعد سنوات طويلة، من بدايته في فصل الخريف، ثم الصيف والربيع والآن يعود إلى الشتاء مرة أخرى، ويستمر في فصل الشتاء لمدة تصل إلى 9 أعوام، بحسب البحوث الفلكية.

وفي عام 2032، يعود شهر رمضان إلى فصل الخريف مرة أخرى، وسيكون رمضان في فصل الصيف بعد 25 سنة من الآن.

رمضان يوم 11 مارس عام 2025

وبحسب الحسابات الفلكية، سيأتي شهر رمضان عام 2025 يوم 11 مارس، وفي عام 2026 سيكون يوم 18 فبراير، لكنها هذه الحسابات غير مؤكدة حتى الآن، حيث اعتمدت أن كل عام يأتي رمضان أقل بحوالي 10 أو 12 يومًا عن ما قبله.

رمضان في الشتاء.. وعدد ساعات الصيام

وينتظر المصريون بين العام والآخر شهر رمضان الكريم لما فيه من نفحات دينية ومغفرة ورحمة من الله، ويصوم فيه المسلمون عن الطعام والشراب وكل الذنوب، ورمضان العام المقبل سيكون خلال أيام فصل الشتاء، فالحرارة ستكون منخفضة بشكل كبير ولن يعاني المصريون أيضًا من كثرة عدد ساعات الصيام أو ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من التعب أثناء الصيام.