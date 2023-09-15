تقرير حكومي: نمو التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأفريقية بنسبة 1.7%

كشف تقرير حكومي، صادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، عن تطور حجم التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأفريقية خلال الفترة من 2011 – 2022، حيث بلغ معدل نمو إجمالي حجم التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأفريقية 1.71% خلال الفترة من 2011 – 2022 ليصل إلى 7.443 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 6.175 مليار دولار عام 2011.

وأكد التقرير تزايد فائض الميزان التجاري لمصر مع الدول الأفريقية بنسب 3.83% خلال الفترة من 2011 – 2022 ليصل إلى 3.696 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 2.444 مليار دولار عام 2011.

ارتفاع نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات

وارتفعت نسبة تغطية الصادرات إلى الواردات من الدول الأفريقية بنسبة 2.32% خلال الفترة 2011 – 2022 لتصل إلى 297.27% عام 2022 مقارنة بـ 231.00% عام 2011، وذلك نتيجة لنمو إجمالي قيمة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بنسبة 2.36% خلال الفترة 2011 – 2022 مقارنة بنمو إجمالي قيمة وارداتها منها بنسبة 0.04% خلال نفس الفترة.

وبلغ معدل نمو إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية 2.36% خلال الفترة 2011 – 200 ليصل إجمالي قيمة الصادرات إلى 5.569 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ4.309 مليار دولار عام 2011.

الأهمية النسبية للصادرات المصرية

كما بلغ معدل تراجع الأهمية النسبية للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية في إجمالي قيمة صادرات مصر 1.49% خلال الفترة 2011 – 2022 لتصل إلى 11.57% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية عام 2022 مقارنة بـ 13.64% عام 2011.

وبلغ متوسط الأهمية النسبة للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية في إجمالي قيمة الصادرات المصرية 14.37% خلال الفترة 2011 – 2022، وبلغت أقصى قيمة لها في عام 2018 بأهمية نسبية 16.17%، في حين بلغت أقل قيمة لها في عام 2022 بأهمية نسبية 11.57% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.