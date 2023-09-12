ميناء دمياط يكشف تفاصيل حجم الصادرات والواردات.. ورصيد القمح يصل لـ1172 طنا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، وغادرت 14 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 41.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24 ألفا و812 طنا، تشمل 2064 طن يوريا و2100 طن علف و2300 طن مولاس و18 ألفا و348 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و876 طنا، تشمل 1382 طن خشب زان و3500 طن سكر و6219 طن خردة و1400 طن بازلاء و13 ألفا و679 طن قمح و4081 طن حديد و19 ألفا و615 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1246 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 250 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3173 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 1172 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص إلى 318 ألفا و409 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1241 طن قمح، متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، وقطار بعد أن أفرغ 25 حاوية، ووحدة نهرية بعد أن أفرغت شحنة تقدر بنحو 600 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ نحو 456 طن قمح متجهة إلى صوامع امبابة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4349 شاحنة.