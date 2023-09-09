«غرفة صناعة الحبوب»: الخروج من الأزمة الاقتصادية يأتي بزيادة الصادرات

كشف كريم أبوغالي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، سبل حل الأزمة الاقتصادية في مصر.

عدم الاستقرار الاقتصادي

وأشار كريم أبو غالي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الدولار في مصر لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يأتي بتطوير الصناعة وزيادة حجم التصدير.

وأضاف أن قطاع السياحة متوقع أن يزيد من التدفق الدولاري الفترة المقبلة، علاوة على توقعات بزيادة أرباح قناة السويس لـ10 مليارات دولار.

لدينا عجز يصل لـ35 مليار دولار

وقال عضو مجلس إدارة صناعة الحبوب: «لدينا عجز يصل لـ35 مليار دولار في الميزان التجاري، وبرنامج دعم الصادرات أثر بالإيجاب على زيادة صادرات مصر خلال العامين الماضيين».

وتابع أن إقرار برنامج دعم الصادرات يحتاج لدعم ويجب تشكيل لجان لحل أزمات المستثمرين، لافتا إلى أن أنواع الدعم الاقتصادي تتمثل في إنهاء البيروقراطية، والتواصل مع الصانع باستمرار، ودعم الدولة للشركات بحيث لا تكون رد فعل بل فعل، وعدم تقليل برنامج دعم الصادرات.