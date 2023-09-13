الرقابة على الصادرات وميناء القاهرة تبحثان جدوى تشغيل المدينة اللوجيستية

استقبل المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الطيار ممدوح غنيم، نائب رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وممثلى شركة (Changi Airports Singapore)، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة، منهم محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس خالد نبيل، مدير إدارة العلاقات العامة.

توقيع اتفاقية جدوى تشغيل مدينة البضائع اللوجيستية

جاء هذا الاجتماع، الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، اليوم الأربعاء، فى إطار توقيع اتفاقية بين شركة ميناء القاهرة الجوي، وشركة (Changi Airports Singapore)، بغرض تقديم دراسات جدوى لتشغيل مدينة البضائع اللوجيسيتة، بموجب الاتفاقية بين الجانبين، التي تم توقيعها فى 14 أغسطس 2023.

استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، خلال الاجتماع، دور الهيئة الرقابي، وإمكانيات معاملها المعتمدة محلياً ودولياً، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية وبيانات التجارة الخارجية، حيث أوضح أن الهيئة مسؤولة عن فحص السلع الصناعية وغير الصناعية، فيما عدا الغذاء والدواء.

تطبيق منظومة تخفيف مخاطر التخزين بالموانئ

كما أشار «النجار» إلى تطبيق منظومة المخاطر بالهيئة لتخفيف التخزين داخل الموانئ، مشيراً إلى أن عملية الفحص داخل الهيئة تخضع لثلاثة مراحل، الأولى مرحلة الفحص المستندي، والثانية مرحلة الفحص الظاهري وهو مطابقة السلع الواردة بالمستندات المقدمة، والثالثة مرحلة الفحص المعملي، ويخضع ذلك للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير موقعها الإلكتروني، بعد إطلاقة بثلاث لغات، تتضمن العربية والإنجليزية والفرنسية، حتى يتم الدفع من خلاله (online)، وتطوير منظومة (call center) بالهيئة، وإطلاق وحدة لتسهيل عمل المصدرين، لافتاً إلى أن هناك تعاون قائم مع الجانب السنغافوري في إطلاق منصة تجارية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.