زلزال المغرب.. ارتفاع عدد الوفيات لـ3000 شخص وانهيار 50 ألف مسكن

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 3000 حالة وفاة تم دفن 2944 منهم، و5674 مصابا، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 1684 حالة في إقليم الحوز، و1000 حالة في إقليم تارودانت، كما تم تسجيل العديد من حالات الإصابات والمفقودين، جراء زلزال المغرب.

50 ألف منزل انهار جراء زلزال المغرب

فيما أعلن الديوان الملكي المغربي أن نحو 50 ألف منزل انهار كليا أو جزئيا إثر زلزال المغرب المدمر الذي ضرب قبل أيام مدنا بالمملكة وخلف آلاف القتلى والجرحى.

وقال البيان: «يشمل برنامج إعادة الإيواء مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية».

الملك محمد السادس يطلق برنامج إعادة الإيواء للمتضررين من زلزال المغرب

وأضاف بيان الديوان الملكي: «النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء الذي قدمته لجنة وزارية للملك، تهم نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة»، مشيرا إلى أنه من المقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 14 ألف دولار للمساكن التي انهارت بشكل تام، ونحو 8 آلاف دولار لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا».

وأوضح بيان الديوان الملكي أن برنامج إعادة الإعمار «سيعبئ أساسا الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الشركات الخاصة ومنظمات مجتمع مدني في المغرب وكذا الدول الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك».