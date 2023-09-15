مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 4 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الجمعة، 2000 سائح قادمين من مطارات 4 دول أوروبية على متن 10 رحلات طيران سياحية، وذلك ضمن 130 رحلة طيران على مدار الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل سياح 4 دول أوروبية

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 10 رحلات طيران قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وهولندا، تقل 2000 سائح، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال السياح في مرسى علم

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إلى أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول ونقل السياح الأجانب إلى الفنادق الحافلات السياحية والتسكين بالفنادق في أسرع وقت.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأكد «عثمان» أن فنادق مرسى علم استقبلت الأسبوع الجاري حوالي 26 ألف سائح من 12 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا، حيث أصبحت مرسى علم هي الوجهة المفضلة لدى السياح الأجانب.