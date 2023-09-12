رغم العاصفة دانيال.. رحلات لذوي الهمم إلى الآثار الغارقة في مياه الإسكندرية

أجواء ضبابية ورياح محملة بالأتربة تسود أجواء اليوم الثاني للعاصفة دانيال في مصر، إلا أن تلك الأجواء لم تمنع ذوي الإعاقة الحركية من خوض أول رحلة غوص تنظمها هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة في مواقعها للتعرف على جمال هذه الآثار بالإسكندرية، وجرى عمل الرحلة لشخص واحد كنموذج من الإعاقة الحركية على أن يكون هناك رحلات أخرى لأعداد أكبر في الأيام المقبلة.

تعتبر الإسكندرية غنية بمختلف أنواع السياحات الشاطئية والأثرية على أرضها، ولكن الأمر لم يقتصر على هذا، فهناك متحف مفتوح أسفل سطح البحر يضم مجموعة من كنوز الآثار الغارقة من مختلف العصور، وجاءت الفرصة لذوي الإعاقة الحركية للتعرف على جمالها.

الرحلة التي انطلقت اليوم هي الأولى من نوعها التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة لذوي القدرات الخاصة، انطلاقا من مركز غوص صب مارين، لخوض مغامرة مختلفة.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار، إن الإسكندرية غنية بمختلف المقاصد السياحية والأثرية على أرضها وفي أعماق بحرها المتوسط، ولكنها تحتاج منا تسليط مزيد من الضوء على هذه الأنشطة السياحية المختلفة وإبرازها على الخريطة السياحية السكندرية.

وأضافت «العرجاوي»، في بيان، أن تنظيم رحلة الغوص هذه تأتي في بداية احتفالات هيئة تنشيط السياحة بيوم السياحة العالمي، فنحن فخورين أننا للمرة الأولى في الإسكندرية يتم تنظيم رحلة غوص لمهندس شاب سكندري، وأحد أبنائنا من ذوي الإعاقة الحركية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للآثار الغارقة لخوض مغامرة مختلفة إلى موقع الأثار الغارقة بأعماق البحار لمشاهده جانب تاريخي مهم بمدينة الإسكندرية.

دعم ذوي الهمم

وأكدت أن تلك المغامرات والأنشطة السياحية أصبحت لم تعد حكرا فقط على الأصحاء ولكن حان الوقت لنعطي كل من هم «قادرون بإختلاف» الفرصة لخوض تجربة جديدة لحياتهم، وتحقق الدمج المجتمعي الذي نسعى لتحقيقة واقعيا بحق.

وأشارت إلى أن دعم متحدي الإعاقة وأصحاب الإرادة القوية من أجل تحقيق إنجاز مختلف، يوجه رسالة للجميع أن الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار لديهم إهتمام بجميع فئات المجتمع واهتمام خاص بالفئات من ذوي القدرات الخاصة وعلينا دعمهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم.

متحف أسفل مياه الإسكندرية

ويقول إسلام سعيد رئيس الإدارة المركزية للأثار الغارقة، إن تجديد الخريطة السياحية السكندرية أمر مهم لمزيد من فرص التنشيط السياحي، والإسكندرية محظوظة بمواقع الأثار الغارقه المستقرة في قاع بحرها المتوسط سواء في منطقة أبي قير أو في الميناء الشرقي، وهي مقصد سياحي هام لزائري المدينة من الرحلات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن موقع الأثار الغارقة في بحر الإسكندرية هو بمثابة متحف مفتوح مملوء بالقطع الأثرية الفريدة والتي مازالت محتفظه بهيئتها على الرغم من مرور سنوات طويلة على غمرها بالمياه، وهذا دورنا أن نشجع كل من يرغب في تشجيع سياحة بلادنا والتجديد في أنماط السياحة السكندرية.

رفع علم مصر في قاع البحر

وأكد المهندس محمد حافظ، مهندس بحري من ذوي الإعاقة الحركية، إنه يشعر بالسعادة والفخر لإتمام أحدث رحلات الغوص له، ورفع علم مصر في أهم مواقع الغوص عالميا بين أحضان تاريخ الآثار الغارقة في قاع بحر عروس البحر المتوسط، بمرافقة الدكتور هاني عز الدين كبير باحثين في الإدارة المركزية للآثار الغارقة.

وقال «حافظ» إنه بسبب أصيب في العمل منذ 8 سنوات، ما سبب له كدمة في الحبل الشوكي وكسر في فقرات الظهر، جعلته من أصحاب الإعاقات الحركية، ولكن مازال حلم المغامرة يعيش داخله ورغب في أن يخوض تجارب جديدة ليجتاز إحدى رحلات الغوص في مدينة شرم الشيخ من عمق 8 إلى 12 مترا، وقرر أن تكون أحدث رحلات الغوص له في أهم موقع للآثار الغارقة.