وقف رحلات اليخوت وقطع الكهرباء عن شواطئ مطروح بسبب العاصفة دانيال

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار اليوم الاثنين، الاستعدادات المكثفة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تزامنا مع وصول العاصفة دانيال للمحافظة، والتي أدت لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مؤكدا رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب أي تراكمات لمياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

سحب تراكمات مياه الأمطار

ووجه محافظ مطروح الجهات المعنية بتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لسحب كميات تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - إسكندرية»، والشوارع الداخلية.

وقف اليخوت وقطع التيار الكهربائي بالشواطئ

وقرر محافظ مطروح، حرصا على سلامة المواطنين من أهالي مطروح والمصطافين، خاصة مع سوء الأحوال الجوية بمركز ومدينة مطروح، منع خروج اليخوت في الرحلات البحرية، والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الإشغالات حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.

تأمين أعمدة الكهرباء

كما وجه محافظ مطروح، في بيان، شركة الكهرباء وإدارة كهرباء المدن، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة والاطمئنان على تأمين الأعمدة الكهربائية، حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات.