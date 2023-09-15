غلق 15 منشأة طبية مخالفة في حملة لـ«العلاج الحر» بالقليوبية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر، وفرق العلاج الحر بالإدارات الصحية، حملة موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق محافظة القليوبية بتوجيهات من الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود، وكيل المديرية.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى المرور على 192 منشأة طبية خاصة، بينها 5 مستشفيات و48 مركزا طبيا وعيادات تخصصية و139 عيادة خاصة ومعمل تحاليل.

لجنة مكبرة لمتابعة المستشفيات بالقليوبية

وقال إن لجنة مكبرة برئاسة الدكتور شعبان وردة، مدير الإدارة، قامت بالمرور على إحدى المستشفيات الخيرية بالعبور، والتي تُعد من كبرى المستشفيات بمنطقة الشرق الأوسط المتخصصة في استقبال حالات الحروق، وتابعت كل الخدمات التي يقدمها المستشفى من جناح العمليات والعناية المركزة وغرف الإقامة والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ والأكسجين والمولدات، وتابعت اللجنة كافة الإجراءات الطبية المقدمة ومدى مطابقتها للاشتراطات.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 15 قرار غلق لمنشآت تدار بدون ترخيص، وتم إصدار 40 إنذارا لمنشآت طبية لتلافي السلبيات، وجار إصدار 18 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص.

تقديم خدمات طبية مميزة للأهالي

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس مريض القليوبية، والحملات التي تشنها إدارة العلاج الحر مستمرة لضمان تقديم خدمة طبية مميزة لأهالي القليوبية.