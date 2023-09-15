أماكن معارض أهلا مدارس في الدقهلية 2023.. تخفيضات تصل لـ35%

يتطلع أولياء الأمور إلى التعرف على أماكن معارض أهلا مدارس الدقهلية 2023، استعدادا لانطلاق الدراسة خلال الفترة المقبلة، ويتوفر بالمعرض الأدوات المدرسية المختلفة والملابس الخاصة بالمدارس بتخفيضات تصل إلى 35%.

أماكن معارض أهلا مدارس الدقهلية 2023

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أماكن معارض أهلا مدارس الدقهلية 2023 منتشرة في عدة مناطق بالمحافظة، بينها الفرع الرئيسي في مدينة المنصورة، كما تم عمل معارض في مختلف الإدارات التابعة للمديرية وعددها 18 معرضا، ومنها:

- معرض أهلا مدارس في مركز السنبلاوين

- معرض أهلا مدارس في مركز بني عبيد

- معرض أهلا مدارس في مركز دكرنس.

- معرض أهلا مدارس في بلقاء

- معرض أهلا مدارس في المطرية

وأشار إلى أن التخفيضات تصل لـ35%، وجرى توفير أفضل الخامات بأقل الأسعار للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

أسعار الأدوات المدرسية في معارض أهلا مدارس بالدقهلية

وجاءت الأسعار في معارض أهلا مدارس بالدقهلية كالآتي:

- أسعار الكشاكيل والكراسات «الدستة» بين 40 و60 جنيها، بتخفيضات تصل إلى 25%، والكشاكيل 60 ورقة مربعات «الدستة» 72 جنيها.

- أسعار علبة الألوان من 6 جنيهات إلى 25 جنيها.

- أسعار علبة أقلام جاف بـ20 جنيها، والزمزميات بـ25 جنيها، والمقلمة بـ18 جنيها، وأقلام الرصاص بـ10 جنيهات، والبرايات والمحايات بجنيهين.

- أسعار الملابس المدرسية بين 125 و175 و200 جنيه.