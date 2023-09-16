خبير: الدولة تواجه تأثيرات الزيادة السكانية على ملف الزراعة بمشروعات عملاقة

أكد الدكتور محمد عبدالحميد عابدين الخبير الزراعي والباحث في مجال وراثة وتربية النبات، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة وحقيقية في ملف الزراعة لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة، موضحاً أن الزيادة السكانية لها بالغ الأثر على الرقعة الزراعية في مصر ونتج عنها تجريف لأجود الأراضي الزراعية الخصبة على جانبي نهرالنيل والدلتا مع تأسيس مباني عشوائية في الحقول الزراعية وخارج زمام المدن وهي عوامل أساسية جاءت نتيجة الزيادة السكانية.

مشكلة الزراعة بالمشروعات التنموية

وأضاف الدكتور محمد عبدالحميد لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية بدأت في حل مشكلة الزراعة بالمشروعات التنموية في الريف المصري، خاصةً مشروع حياة كريمة الذي يعد نقلة نوعية في حياة القرية المصرية والمجتمع المصري الحديث، وهناك ضرورة مُلحة للحفاظ على ما تبقى من الأرض الزراعية، والعمل على زيادة الصوب الزراعية لزيادة وحدة الإنتاج، بالإضافة إلى البيوت المحمية ونظم الري الحديثة كالري بالتنقيط.

وأكد الخبير الزراعي، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في حل مشكلة الزراعة من خلال عدد من المشروعات التنموية مثل مشروع مليون ونص فدان و100 ألف صوبة زراعية ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات وتنمية سيناء.

التوسع الرأسي في الأراضي الصحراوية

وتابع الخبير الزراعي أن الزيادة السكانية سوف تؤثرعلى طبيعة تكون المجتمع الزراعي لأن التوسع الرأسي في الأراضي الصحراوية والظهير الصحراوي ومشروعات الدولة القومية للتنمية لزيادة الرقعة الزراعية يعد الحل الأمثل والعملي الا إنه يواجه عقبة صعبة جداً لأن الأسرة المصرية لديها نوع من الترابط الاجتماعي والتواصل الأسري والقبلي.