أمين الغرفة التجارية بالإسماعيلية: «حياة كريمة» غيرت الريف المصري

قال أحمد سامي سليم، أمين صندوق الغرفة التجارية ورئيس شعبة المقاولات بمحافظة الإسماعيلية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت تطوير الأوضاع المعيشية للريف المصري لصالح المواطن البسيط في القرى والمراكز والمناطق النائية بجميع المحافظات.

«حياة كريمة» استهدفت الأماكن الأكثر احتياجا

وأضاف «سليم»، أن المبادرة استهدفت الأماكن الأكثر احتياجا والتي عانت من التهميش على مدار سنوات طويلة مثل شرق قناة السويس بالإسماعيلية، والتي حولت الصحراء بمد خطوط الخدمات إلى عمق القرى وتوفير كافة احتياجاتهم.

وتابع أمين رئيس شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بشأن استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية.

إنشاء بنية تحتية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية

وأكد أن الدولة المصرية استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادي وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشاد «سليم» بدور المواطن الذي تجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادي وتحمل تبعاتها بملامسته جدية الدولة في تنفيذ العديد من الخطط والمشروعات القومية والاستراتيجية.