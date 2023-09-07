«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن»: «الزيادة السكانية.. أمن قومي»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج، على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير خارجية اليابان، بعنوان «توافق «مصري- ياباني» على تعزيز الشراكة الاستراتيجية»، وآخر حول ملف الزيادة السكانية وجهود الدولة المصرية لمجابتها بعنوان «الزيادة السكانية.. أمن قومي».

العلاقات المصرية اليابانية متميزة

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن العلاقات المصرية اليابانية متميزة للغاية إذ وصلت لمرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهناك تطابق كبير في وجهات النظر على المستوى الإقليمي والدولي مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها بشكل كبير على اقتصاديات العالم فضلا عن القضايا التي تخص المنطقة كالقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسوريا والسودان.

تعاون كبير بين اليابان ومصر

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم سارة سراج عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك تعاون كبير بين اليابان ومصر في العديد من الملفات الداخلية مثل البينة التحتية فضلا عن عمل اليابان في المتحف الكبير الذي تم إنشاؤه وأيضا في مجالات عديدة، أبرزها التجربة اليابانية في التعليم كون المتعارف عليه أن اليابان من أهم الدول في مجال التعليم.