دعاء آخر جمعة من شهر صفر.. «الإفتاء» توضح أفضل صيغة

يصادف اليوم الجمعة الأخيرة من شهر صفر، وهو واحدا من الأشهر العربية الكريمة، ويودع المسلمون الشهر المبارك آملين أن يستجيب الله عز وجل إلى دعواتهم في يوم الجمعة التي يتقرب الكثيرون فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوات خاصة وقت ساعة الاستجابة.

دعاء آخر جمعة من شهر صفر

ودعاء آخر جمعة من شهر صفر، ليس له صيغة محددة يمكن الدعاء بها، ولكن على المسلم الاجتهاد في مثل هذه الأيام المباركة بالدعاء والابتهال، حسبما أوضحت دار الإفتاء المصرية، حيث مستحب ترديد هذه الأدعية التالية:

- يا الله، يا الله، يا الله، أسألك بحقّ مَن حقّه عليك عظيم أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترزقني العمل بما علّمتني مِن معرفة حقك وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك.

-«اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي».

-اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، «اللهمّ إنّي أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، وأصغيت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني، ثمّ استعنت برزقك على عصيانك فسترته عليّ، وسألتك الزّيادة فلم تحرمني ولا تزال عائدا عليّ بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين».

دعاء أخر جمعة من شهر صفر للرزق

ويمكن للمسلم الاستعانة بدعاء آخر جمعة من شهر صفر لجلب الرزق بأن يدعوا الله أن يرزقه من فضله ورقه وكرمه، ومن هذه الأدعية، ما ورد في المستدرك للحاكم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ».

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.