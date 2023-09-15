«التراث للموسيقى العربية» تحتفل بمئوية سيد درويش في افتتاح موسمها الفني

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بمئوية الموسيقار سيد درويش، إذ تفتتح فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلي، موسمها الفني 2023 - 2024 بأمسية تقام في الثامنة والنصف مساء الأحد 17 سبتمبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

برنامج احتفالية سيد درويش

يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة من أعمال فنان الشعب، منها خفيف الروح، الشيطان، ضيعت مستقبل حياتي، سالمة يا سلامة، إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها تعب الهوى قلبي، من حبي فيك يا جاري، ساكن قصادي، قلبي دليلي، فات الميعاد، أداء أنغام مصطفى، أسماء كمال، حنان عصام، رضوى سعيد، عاطف عبد الحميد، محمد شوقى، محي صلاح وأحمد الوزيري.

يذكر أن الموسيقار سيد درويش «1892 - 1923»، يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزءا من التراث الفني بعدما نجح في تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضي.